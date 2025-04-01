Ирина Фаевская: стартовал прием заявок на участие в конкурсе СМИ «Слово в защиту»

Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская сообщила, что в регионе стартовал прием заявок на конкурс «Слово в защиту» для журналистов, которые освещают тему защиты прав жителей.

«Ваша работа помогает не только выявлять и поднимать для обсуждение сложные и актуальные проблемы, с которыми сталкиваются наши граждане, но и тем самым способствует их решению», — отметила Фаевская.

На конкурс можно подать работу, которая была опубликована в период с 1 ноября прошлого года по 31 октября текущего года. Заявки принимают до 1 ноября. Подробная информация представлена здесь.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что основной приоритет в работе судебной системы области — это защита интересов граждан.