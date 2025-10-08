Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская вручила еще два удостоверения помощников на общественных началах. Их получили Лилия Гордон и Артем Липагин.

Как рассказала Фаевская, в аппарате омбудсмена региона работают более 20 помощников. По ее словам, это ответственные и неравнодушные люди, которые помогают жителям на местах.

«Эта работа требует настоящей преданности делу по защите прав граждан. Очень рада, что сегодня наша команда стала больше», — сказала омбудсмен региона.

