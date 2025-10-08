Ирина Фаевская вручила еще два удостоверения помощников на общественных началах
Еще два помощника на общественных началах появились у омбудсмена Подмосковья
Фото: [пресс-служба уполномоченного по правам человека в МО]
Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская вручила еще два удостоверения помощников на общественных началах. Их получили Лилия Гордон и Артем Липагин.
Как рассказала Фаевская, в аппарате омбудсмена региона работают более 20 помощников. По ее словам, это ответственные и неравнодушные люди, которые помогают жителям на местах.
«Эта работа требует настоящей преданности делу по защите прав граждан. Очень рада, что сегодня наша команда стала больше», — сказала омбудсмен региона.
