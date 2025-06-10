Историческую квест-экскурсию «По следам героев» проведут в Химках в День России

В День России, 12 июня, в сквере имени Марии Рубцовой в Химках проведут историческую квест-экскурсию «По следам героев», ее организуют сотрудники картинной галереи имени Горшина. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.

Участники смогут узнать о героях, память о которых увековечена в городских памятниках и мемориалах, в формате квеста. Им также расскажут о химчанах, которые защищали страну в годы Великой Отечественной войны, о героях Афганской и Чеченских войн и не только. Место встречи — у танка Т-34 в сквере, участие бесплатное.

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