Фото: [ пресс-служба уполномоченного по правам человека в МО ]

Итоги конкурса «Молодой правозащитник Московской области» подвели в Подмосковье. Об этом сообщили в пресс-службе уполномоченного по правам человека в Московской области Ирины Фаевской.

За победу в конкурсе боролись жители разных округов Подмосковья. Они представили результаты своей работы в сфере защиты прав граждан, правового просвещения, участия в волонтерских и общественных проектах.

В результате первое место занял конкурсант из Люберец Евгений Кущевой. На втором месте — Дарья Кондратьева из Реутова, на третьем — Александра Саливанова из Подольска.

«Все участники на высоком уровне продемонстрировали свои навыки в области защиты прав и свобод человека», — отметила Ирина Фаевская.

