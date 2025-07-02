Итоги Подмосковной олимпиады учителей математики подвели в Московской области

Подмосковная олимпиада учителей математики прошла в регионе. Ее итоги подвели в Гимназии имени Е. М. Примакова, рассказали в Министерстве образования Московской области.

Олимпиаду организовал образовательный центр «Взлет». Ее участниками стали более 90 учителей из 33 округов Подмосковья, а также из столицы, Санкт-Петербурга и Нижегородской области.

В рамках олимпиады провели два трека — основной и «Лигу чемпионов». В основном треке победу одержал учитель из Москвы Глеб Дильман. В «Лиге чемпионов» лидером стал преподаватель из Физтех-лицея им. П. Л. Капицы Максим Голубев.

Также в ходе олимпиады состоялся образовательный семинар. Лекцию провел кандидат физико-математических наук Сергей Колчанов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в области был создан Центр математического образования.