Итоги работы общественных помощников омбудсмена за 2024 год подвели в Подмосковье

Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская провела встречу с помощниками омбудсмена на общественных началах. В ее рамках подвели итоги работы помощников за прошлый год, а также вручили награды.

В 2024 году помощники проконсультировали более 2 тыс. человек, провели 358 мероприятий по правовому просвещению и поучаствовали в 1,3 тыс. мероприятий государственных и муниципальных органов.

«Я вас всех искренне благодарю за ваш вклад по повышению правовой грамотности наших жителей. Безусловно, выражаю признательность руководителям органов местного самоуправления за их поддержку каждому помощнику в муниципальном образовании», - сказала Фаевская.

Она также вручила Знак Уполномоченного по правам человека в Московской области «За защиту прав человека в Московской области» и почетные грамоты. Кроме того, были объявлены благодарности за заслуги в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина на территории Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вручил награды участникам СВО, спасателям, медикам и сотрудникам Росгвардии. Церемония была приурочена к 23 февраля.