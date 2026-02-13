Итоги работы за 2025 год подвели в ГУФСИН России по Московской области. В заседании коллегии ведомства приняли участие председатель Комитета по вопросам госвласти и региональной безопасности Московской областной думы Александр Баранов, замруководителя Главного управления региональной безопасности Московской области Александр Зайцев, представитель Уполномоченного по правам человека в Московской области Валерий Шаталов.