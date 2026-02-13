Итоги работы за 2025 год подвели в ГУФСИН России по Московской области
Фото: [ГУФСИН России по Московской области]
Итоги работы за 2025 год подвели в ГУФСИН России по Московской области. В заседании коллегии ведомства приняли участие председатель Комитета по вопросам госвласти и региональной безопасности Московской областной думы Александр Баранов, замруководителя Главного управления региональной безопасности Московской области Александр Зайцев, представитель Уполномоченного по правам человека в Московской области Валерий Шаталов.
Доклад об итогах работы представил врио начальника ГУФСИН РФ по региону полковник внутренней службы Вадим Голудин. После этого к участникам обратился заместитель прокурора Московской области области Олег Черсков. Он отметил положительную динамику в работе ведомства.
В ходе заседания отличившимся сотрудникам УИС вручили ведомственные награды, грамоты и благодарности Мособлдумы, аппарата омбудсмена региона.
