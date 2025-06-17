Ямочный ремонт дворовых проездов проведут в Химках

В Химках проходят работы по ямочному ремонту дворовых проездов, в общей сложности планируется отремонтировать более 39 тыс. кв. м дорожного полотна. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого рассказал о реализации масштабных проектов в сфере транспорта.

В частности, ремонт проведут в Старых, Новых Химках и Сходне. Их планируют завершить до конца июля 2025 года.

В пресс-службе уточнили, что с начала сезона специалисты уже провели ремонт дворовых проездов на проспекте Мельникова, улице Родионова, Аптечной и Московской. Работы выполняют поэтапно — сначала производят снятие старого асфальта, а после в течение двух недель укладывают новое покрытие.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поставил задачу максимально включиться в работу по поиску специалистов аварийных служб.