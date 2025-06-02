Юным жителям Химок в День защиты детей раздали бесплатное мороженое

В Химках в честь Дня защиты детей организовали бесплатную раздачу мороженого. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья. На территории парка Толстого мороженое раздавали «Волонтеры Подмосковья». Помимо этого, детям в этот день была доступна сладкая вата.

«Здорово, что в День защиты детей для ребят устраивают настоящий праздник начала лета. Мы всегда с большим удовольствием отмечаем этот день в парке, приходим всей семьей. Дети радуются всевозможным играм и угощениям», — поделилась жительница Химок Наталья Анисимова.

Праздничные мероприятия организовали в парках Толстого, «Дубки», «Экоберег», Величко и «Подрезково». Гостей ждали концерты, конкурсы, мастер-классы и другие активности. В воскресенье, 1 июня, в Химках традиционно стартовал проект «Лето в Подмосковье», в рамках которого для жителей проведут фестивали, концерты, ярмарки, мастер-классы и другие мероприятия.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжат уделять внимание благоустройству парков и лесопарков.