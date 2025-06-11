Кадеты из Подмосковья приступили к летной практике на аэродроме Дракино в Серпухове

Кадеты школы-интерната с первоначальной летной подготовкой имени трижды Героя Советского Союза А. И. Покрышкина приступили к летной практике, которая проходит на аэродроме Дракино в Серпухове. Об этом рассказали в Министерстве образования Московской области.

В общей сложности практику пройдут 60 ребят. Занятия будут проводиться в течение четырех смен, в каждой из которых примут участие 15 человек. Практика пройдет на легком самолете Eurostar.

Ожидается, что каждый кадет налетает как минимум восемь с половиной часов, выполнит полеты по кругу, в зону, по маршруту, а также зачетный вылет.

По окончании практики ребята получат летную характеристику и оценку их навыков пилотирования.

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