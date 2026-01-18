Капремонт 10 объектов коммунального хозяйства завершат в Пушкинском округе в 2026 году

В 2026 году в Пушкинском округе завершат капитальный ремонт 10 объектов коммунального хозяйства. О планах по завершению ключевых проектов в рамках государственной программы развития инженерной инфраструктуры сообщил глава округа, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Максим Красноцветов, передает пресс-служба администрации округа.

Так, специалисты проведут капремонт котельной №2 в поселке Лесной на улице Центральная, котельной «Заводская» в Ивантеевке на улице Ленина, котельной «мкр. Мамонтовка» в микрорайоне Мамонтовка на улице Октябрьская. Кроме того, они завершат возведение блочно-модульной котельной в поселке Лесной на улице Пушкина, обновление участков тепловых сетей в Ивантеевке и не только. Это позволит повысить надежность инфраструктуры коммунального хозяйства.

