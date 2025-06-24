Команда «МамСити» из Химок стала победителем Кубка футбольных мам

Фото: [ Администрация г. о. Химки ]

Футбольная команда «МамСити» из Химок заняла первое место в любительском турнире Кубок футбольных мам, участие в нем приняли команды из Иванова, Коврова, Химок и Доброграда. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.

Соревнования помогают популяризировать спорт среди женщин, а также объединить матерей из разных городов. В рамках них для болельщиков также подготовили аквагрим, дартс, конкурс рисунков и не только.

«Наша химкинская женская футбольная команда каждый год участвует в подобных турнирах. <…> Это в очередной раз доказывает, что Химки — столица подмосковного спорта», — отметила депутат Юлия Ишкова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в 2025 году построят три новых ФОКа.