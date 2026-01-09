Коммунальные службы Лыткарино перевели в усиленный режим на фоне снегопада

В подмосковном Лыткарине на фоне ночного снегопада перевели в усиленный режим коммунальные и дорожные службы, к механической очистке территорий привлечено более 45 единиц техники и 50 средств малой механизации. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Ручной уборкой улиц, входных групп, тротуаров, остановочных павильонов, лестничных пролетов и подъездов к контейнерным площадкам заняты порядка 150 рабочих, им помогает техника городских предприятий и частных организаций.

«Работы по расчистке дорог, тротуаров и дворов ведутся круглосуточно и будут продолжены до полной ликвидации снежных навалов с территории муниципалитета. Уважаемые жители, будьте внимательны и осторожны. По возможности сделайте выбор в пользу общественного транспорта», — отметил глава городского округа Лыткарино Константин Кравцов.

Отметим, что жители могут обратиться по вопросам содержания и обслуживания территорий округа в круглосуточном режиме через дежурную часть Единой дежурно-диспетчерской службы Лыткарино.

