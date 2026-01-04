Коммунальщики в Химках очистят городские пространства от снега

Фото: [ Администрация г. о. Химки ]

В Химках продолжается уборка снега на городских территориях, коммунальные службы работают на улицах и во дворах, расчищают пешеходные дорожки и подходы к остановкам общественного транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Помимо этого, специалисты обрабатывают проезжую часть противогололедными материалами, чтобы снизить риск скольжения.

Местным жителям напомнили, что обратиться по вопросам, связанным с уборкой снега, можно на горячую линию администрации: +7 (495) 793-01-01.

