Комната матери и ребенка открылась в ГСГУ в рамках проекта «Помоги маме учиться»

В подмосковном вузе ГСГУ в рамках реализации проекта «Помоги маме учиться» была открыта комната матери и ребенка. Об этом рассказали в Министерстве образования Московской области.

Комнату обустроили на втором этаже главного корпуса учреждения. В ней есть раковина с теплой водой, столик для пеленания ребенка, два кресла для кормления, диван и столик.

По словам ректора вуза Жанны Леоновой, возможность совмещения учебы и заботы о ребенке имеет большое значение для любой матери-студентки. Открытие комнаты позволяет посещать вуз и в случае необходимости уединяться с малышом.

