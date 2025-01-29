Комплексную региональную диагностическую работу написали в подмосковных школах

Порядка 100 тыс. семиклассников из 877 школ Подмосковья написали комплексную региональную диагностическую работу (РДР) в рамках ежегодного мониторинга уровня функциональной грамотности обучающихся, который стартовал в области. Об этом сообщает Министерство образования Московской области.

В рамках такой работы проверяется умение школьников работать с текстами, решать повседневные задачи с применением математических знаний и участвовать в обсуждении научных и технологических вопросов. Им предстояло решить задания из трех блоков и проверить математическую, читательскую и естественнонаучную грамотность.

Материалы предоставляются через государственную информационную систему «ЕАИС ОКО», которая также используется для проверки заданий независимыми экспертами. Вскоре с заданиями предстоит справиться ученикам восьмых и девятых классов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев встретился со школьниками и учителями из Узбекистана в Гимназии имени Примакова.