Конференция «Управление развитием функциональной грамотности» прошла в Подмосковье

Вопросы формирования функциональной грамотности обсудили в Подмосковье в рамках конференции «Управление развитием функциональной грамотности». Об этом сообщает Министерство образования Московской области.

Конференцию провели в Корпоративном университете развития образования. В ней приняли участие свыше 500 человек — учителей, методистов и муниципальных специалистов, ответственных за качество образования.

В рамках мероприятия участники обсудили различные инструменты формирования грамотности, использование ИИ в работе с учениками, лучшие практики из муниципалитетов и школ, подходы к работе с результатами диагностических процедур.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об использовании искусственного интеллекта в сфере образования.