Льготникам Химок рассказали о новом стандарте предоставления компенсации расходов на оплату ЖКУ

Новый стандарт предоставления компенсации расходов на ЖКУ внедрят в Химках
Химки перейдут на региональный и федеральный стандарт предоставления компенсации расходов на оплату жилого помещения и жилищно-коммунальных услуг льготным категориям граждан. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.
Механизм внедрят на муниципальном уровне с помощью портала государственных и муниципальных услуг Московской области. С сентября 2025 года компенсацию будут перечислять на расчетные счета льготников, которые подали заявление через портал.
«Это значит, что в сентябрьских квитанциях за оплату услуг ЖКХ, которые придут в начале октября, будет указана полная сумма без учета скидки, как было ранее в предыдущих квитанциях. А сумма скидки будет компенсирована на расчетные счета», – добавили в сообщении.
Узнать подробности можно по ссылке или по номеру телефона 8 (495) 572-30-97.
