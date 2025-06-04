Литературные чтения ко дню рождения Александра Пушкина организуют в Химках

В четверг, 5 июня, в Химках на базе Детской школы искусств имени Верстовского организуют литературные чтения, приуроченные ко дню рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.

В рамках мероприятия для посетителей прозвучат отрывки из произведений классика в исполнении учащихся и преподавателей школы. Им также покажут видеосюжеты о его жизни и творчестве.

«Александр Сергеевич Пушкин — основоположник современного русского литературного языка, символ русской культуры, ее духа и самобытности. Его творчество навсегда вошло в сердце каждого поколения. Его произведения объединяют, вдохновляют, учат чувствовать, размышлять и любить Родину», – рассказала депутат Наталья Каныгина.

По ее словам, такие мероприятия позволяют воспитать в подрастающем поколении дух патриотизма, уважение к истории и национальной культуре. Литературные чтения организуют в рамках патриотической программы, которая уже несколько месяцев реализуется в Химках.

Ранее губернатор Андрей Воробьев пообщался со школьниками из ОАЭ, которые приехали в гимназию им. Е. М. Примакова.

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