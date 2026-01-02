Лобненские школьники поздравили пенсионеров с Новым годом

Ученики лобненской школы № 4 поздравили одиноких пенсионеров с Новым годом в рамках акции «Добрые дела», они подготовили праздничные пожелания и подарки. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого пригласил жителей и гостей региона на уникальные выставки, которые пройдут в области зимой.

Акция направлена на формирование понимания социальной значимости добровольческой деятельности у школьников и студентов, уточнили в сообщении.

«Все участники акции зарядились новогодним настроением и ощущением настоящего волшебства. Мы убеждены: такие поступки делают мир добрее», - отметили в учебном заведении.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья.