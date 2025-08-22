Лучшие выпускники и учителя Подмосковья получили денежные поощрения за высокие результаты на ЕГЭ

В Подмосковье лучшие выпускники школ и учителя получили денежные выплаты за высокие результаты на едином госэкзамене. Об этом рассказали в Министерстве образования Московской области.

В этом году выплаты в размере 100 тыс. руб. получили 29 выпускников. В их числе — два трехсотбалльника Иван Аршинов из Дмитрова и Иван Невзоров из Мытищ.

Выплаты в размере 150 тыс. рублей получили 103 учителя, которые подготовили от двух стобалльников. В их число вошел Максим Голубев из Физтех-лицея им. П. Л. Капицы, который подготовил семерых стобалльников.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев дал старт областному форуму педагогов. В его рамках он отметил высокие результаты школьников и поблагодарил учителей.