Лучшим педагогам-психологам Подмосковья вручили награды

В Подмосковье вручили награды лучшим педагогам-психологам. Торжественная церемония состоялась на базе Корпоративного университета развития образования, сообщили в Министерстве образования Московской области.

В число победителей вошли Евгения Казберова из лицея им. Героя Советского Союза П. В. Стрельцова Воскресенска, Ксения Королева из школы №3 Щелково и Елена Суркова из гимназии им. Е. М. Примакова Одинцово. Они получили денежные сертификаты от министерства.

По итогам конкурса было принято решение, что представлять Подмосковье на федеральном этапе будет Евгения Казберова.

В ходе церемонии также вручили гранты на обучение от партнера университета — банка ВТБ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вручил награды представителям лучших школ Московской области.