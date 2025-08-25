Масштабный форум по патриотическому воспитанию прошел в центре «Авангард»

В Подмосковье на базе центра «Авангард» прошел масштабный форум работников сферы воспитания и молодежной политики региона «Воспитание гражданина и патриота — фундамент национальной безопасности России».

Мероприятие было организовано Министерством образования Московской области при поддержке Министерства информации и молодежной политики Московской области.

Участниками форума стали свыше 1 тыс. представителей округов, образовательных учреждений, молодежных организаций, спортивных федераций, а также участников СВО.

В рамках форума для участников организовали экскурсию по территории центра и представили им выставку «Растим патриотов Подмосковья вместе!». Также состоялась торжественная церемония развертывания флага России.

Участники обсудили приоритетные направления госполитики в системе патриотического воспитания, роль советников по воспитанию, синергию семьи и школы в процессе воспитания, роль спорта в воспитании сильного духа.

«Стратегия развития образования до 2036 года, в обсуждении которой Подмосковье принимало самое активное участие, нацеливает нас на системную воспитательную работу на основе традиционных ценностей на всех уровнях от детского сада до университета», — отметила первый замминистра образования Подмосковья Лариса Сулима.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев дал старт областному форуму педагогов.