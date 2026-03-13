Просветительские мероприятия, приуроченные ко Всемирному дню прав потребителей, пройдут в Подмосковье. Об этом рассказали в пресс-службе уполномоченного по правам человека в Московской области Ирины Фаевской.

Всемирный день прав потребителей отмечается ежегодно 15 марта. В этом году его девиз — «Безопасные товары, уверенные потребители». Цель — привлечь внимание к проблеме безопасности товаров, поддержать развитие стандартов качества и развитие потребительской грамотности граждан.

Просветительские мероприятия пройдут в образовательных учреждениях региона. Учащимся расскажут о законе, защищающем права потребителей, о системе маркировки «Честный ЗНАК», порядке подачи обращения в случае нарушения прав потребителей.

«При этом важно знать, что защита прав — это не только обязанность государства, но и личная ответственность. Поэтому в конце занятия мы предлагаем краткую памятку для потребителя — что нужно делать, какие практические шаги совершать чтобы быть уверенным и грамотным потребителем», — рассказала Фаевская.

