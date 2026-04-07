Мероприятия в честь Всемирного дня здоровья прошли в школах и колледжах Подмосковья

В подмосковных школах и колледжах прошли мероприятия в честь Всемирного дня здоровья. В них приняли участие свыше 270 тыс. человек, сообщает Министерство образования Московской области.

Организаторами мероприятий выступили «Навигаторы детства» и «Движение Первых». Они провели акцию «Укрепляй здоровье», в рамках которой состоялась «Зарядка с чемпионом» с участием профессиональных спортсменов.

Также наставники и руководители первичных отделений движения организовали площадки с традиционными дворовыми играми — классиками, резиночкой, прятками.

Кроме того, в учреждениях прошли тематические уроки на тему здорового питания и тематический диктант по общественному здоровью и диспансеризации.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность реализации проекта «Умный ФОК».