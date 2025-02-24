Международный день родного языка отметили в колледже «Энергия»
В подмосковном колледже отпраздновали Международный день родного языка
Фото: [Министерство образования МО]
В структурных подразделениях колледжа «Энергия» в Реутове, Балашихе и Богородском округе отметили Международный день родного языка. Об этом рассказали в Министерстве образования Московской области.
В программу празднования вошла викторина на знание орфографии и истории русского языка. Также студентам рассказали о значении редких и устаревших слов, фразеологизмов и пословиц.
Кроме того, прошли тематические беседы, состязание по скороговоркам, интеллектуальная игра, тестирование и конкурс «Этнодиктант».
«Русский язык — не просто средство общения, а важная часть культуры и истории народа. Он звучит в стихах Пушкина, в песнях Высоцкого, в народных пословицах и загадках. Берегите его, любите его, гордитесь им!» - отметил директор колледжа Константин Подоляк.
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