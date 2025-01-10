Минимальные оклады увеличили молодым воспитателям и учителям Подмосковья

В Подмосковье с первого января наступившего года подняли минимальные оклады молодым воспитателям и педагогам без категории, передает Министерство образования Московской области.

Оклады молодых воспитателей выросли на 26%, молодых учителей и педагогов допобразования — на 20%. Изменения коснулись десяти тысяч таких специалистов.

Минимальный оклад воспитателя в регионе составляет 20 тыс. руб., учителя — 21,9 тыс. руб., педагога допобразования — 23,1 тыс. руб.

Кроме того, должностные оклады педагогов учреждений образования будут проиндексированы на 4,2%.

Ранее об увеличении окладов таким специалистам сообщил в ходе обращения с итогами 2024 года губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.