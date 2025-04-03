Министерство информации и молодежной политики Подмосковья застраховало жизнь более 1 тыс. волонтеров

Министерство информации и молодежной политики Московской области застраховало жизнь более 1,1 тыс. волонтеров. Мера поддержки от ведомства доступна для добровольцев, которые трудятся на территории региона.

«Их труд бесценен, и мы считаем своим долгом обеспечить им максимальную защиту. Мы застраховали жизнь и здоровье 1124 наших активистов. Это является важным шагом в поддержке добровольческого движения на территории Подмосковья», — отметила глава министерства Екатерина Швелидзе.

Так, первая группа волонтеров получила страхование на текущий год. В регионе продолжается прием заявок на страхование жизни и здоровья на следующий год. Заявку нужно отправить на почту minfo@mosreg.ru до 1 мая. Также потребуется отправить ряд документов. Подробная информация об этом представлена здесь.

Итоговые списки волонтеров, подлежащих страхованию, будут сформированы до 1 июня.

Для волонтеров доступны федеральные и региональные меры поддержки. Так, они могут рассчитывать на питание, спецодежду, оборудование, оплату проезда до места назначения и обратно, различные компенсации и выплаты. В Подмосковье они могут получить поддержку за счет бюджетных средств при страховании жизни или здоровья или при возмещении таких расходов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил участников «Движения первых» за волонтерскую деятельность.