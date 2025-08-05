Молодогвардейцам Подольска вручили грамоты за участие в гуманитарных миссиях в Курске и Донецке

В Подольске вручили грамоты волонтерам 94-го отряда «Молодой Гвардии» за участие в гуманитарных миссиях в Курске и Донецке. Об этом рассказали в администрации округа.

До этого уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская открыла в Егорьевске Слет серебряных волонтеров.

Волонтеры Подольска на протяжении двух недель помогали в госпиталях, принимали участие в восстановлении жилых домов и организации мероприятий для детей.

Грамоты ребятам вручили и. о. министра внутренней и молодежной политики Курской области и командир 39 отдельного медицинского аэромобильного отряда ВДВ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил работу лагеря «Литвиново» и пообщался с детьми участников СВО.