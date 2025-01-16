«Мострансавто» восстановит забор школы в Одинцово, в который врезался автобус

АО «Мострансавто» до конца дня восстановит забор школы в Одинцово, в который ранее врезался автобус компании. Об этом в своих соцсетях сообщил гендиректор предприятия Андрей Майоров.

По словам Майорова, водитель автобуса вышел из транспортного средства, чтобы осмотреть его. Однако, мужчина не использовал ручной тормоз, и автобус покатился назад. При этом двери автоматически закрылись, и водитель не смог остановить машину.

«Забор школы восстановим сегодня. Директора всех МАП сообщат водителям, что для технических остановок нужно выбирать участки вдали от социальных учреждений и скопления людей», - рассказал Майоров.

Он добавил, что для всех водителей проведут инструктажи о том, как покидать автобус при любой остановке и почему важно использовать противооткатные упоры.

Как ранее сообщило интернет-издание «Подмосковье сегодня», авария произошла на Березовой улице утром 16 января. В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что нужно увеличить число автобусов, которые следуют до станций МЦД.