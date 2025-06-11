На предприятии в Химках провели лекцию о герое СССР Анатолии Дьяконове

В Химках в рамках патриотической программы «Успех V единстве поколений» провели лекцию о герое СССР Анатолии Дьяконове, она состоялась на одном из предприятий города. Об этом сообщили в пресс-службе администрации округа.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого подчеркнул важность культурных событий для жителей Подмосковья. Депутат Химок Александр Васильев отметил, что за год реализации программы тематические мероприятия в муниципалитете посетили более 25 тыс. человек.

«Еженедельно в городе проходят десятки тематических лекций в память о важных исторических датах и личностях. Наша цель — напомнить каждому гражданину о героическом прошлом и не менее выдающемся настоящем нашего государства», — отметила лидер движения общественной поддержки Ольга Игнатьева.

В качестве спикера выступила Ирэн Зимоглядова. Она рассказала о биографии героя, который встретил Великую Отечественную войну в должности командира 380-го стрелкового полка Северо-Кавказского военного округа.

Ранее губернатор Андрей Воробьев пообщался со школьниками из ОАЭ, которые приехали в гимназию им. Е. М. Примакова.