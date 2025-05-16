Обучение членов апелляционной комиссии прошло в Подмосковье в рамках подготовки к ГИА
Членов апелляционной комиссии ГИА подготовили в Подмосковье
Фото: [Министерство образования МО]
Обучение членов апелляционной комиссии прошло в Подмосковье в рамках подготовки к государственной итоговой аттестации. Об этом рассказали в Министерстве образования Московской области.
В мероприятии приняли участие представители министерства, Регионального центра обработки информации КУРО и свыше 40 членов апелляционной комиссии.
В рамках обучения члены комиссии получили подробные инструкции по порядку действий при рассмотрении апелляций. Также участники мероприятия обсудили возможные сложные ситуации при работе с апеллянтами. Кроме того, подвели итоги работы апелляционной комиссии в досрочный период 2025 года.
В Подмосковье оборудовали 16 удаленных пунктов для рассмотрения апелляций участников экзаменов.
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