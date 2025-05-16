Обучение членов апелляционной комиссии прошло в Подмосковье в рамках подготовки к ГИА

Обучение членов апелляционной комиссии прошло в Подмосковье в рамках подготовки к государственной итоговой аттестации. Об этом рассказали в Министерстве образования Московской области.

В мероприятии приняли участие представители министерства, Регионального центра обработки информации КУРО и свыше 40 членов апелляционной комиссии.

В рамках обучения члены комиссии получили подробные инструкции по порядку действий при рассмотрении апелляций. Также участники мероприятия обсудили возможные сложные ситуации при работе с апеллянтами. Кроме того, подвели итоги работы апелляционной комиссии в досрочный период 2025 года.

В Подмосковье оборудовали 16 удаленных пунктов для рассмотрения апелляций участников экзаменов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в Истре заработал Центр математического образования.