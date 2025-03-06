Очный этап подмосковного конкурса юных экскурсоводов прошел в Реутове

Очный этап областного конкурса музеев и экскурсоводов образовательных учреждений «Мой музей» состоялся в Реутове. Об итогах мероприятия рассказали в Министерстве образования Московской области.

Конкурс нацелен на поддержку музеев, открытых при образовательных учреждениях региона, и краеведческих объединений.

На региональный этап состязания поступило 377 заявок. В очный этап вышли свыше 70 человек, представляющих образовательные учреждения 29 округов. Они презентовали 47 работ в направлениях «Музеи» и «Экскурсоводы». Полный список победителей доступен здесь.

Ранее в ведомстве рассказали, что в Подмосковье состоялась церемония посвящения в наставники «Движения Первых».