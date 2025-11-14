Одиннадцать школьников Подмосковья получили медали «За проявленное мужество»

В Подмосковье вручили награды школьникам, которые проявили героизм в экстремальных ситуациях. Так, медали Совета Федерации «За проявленное мужество» получили 11 ребят, сообщили в Министерстве образования Московской области.

В числе награжденных — пятиклассник из образовательного комплекса № 2 Пушкино Даниил Шоркин. Во время отдыха летом мальчик спас девочку, упавшую в бассейн и начавшую тонуть.

Семиклассники лицея № 23 Воскресенска Константин Ермолаев и Артем Скворцов весной самостоятельно начали тушить возгорание сухой травы. Девятиклассники Островецкой школы Николай Соловьев и Марк Аблаев помогли ликвидировать лесу пожар в Люберцах.

Фото: [ Министерство образования МО ]

Учащиеся образовательного центра «Флагман» в Одинцово Наиг Мамедов и Джавидан Алиев весной увидели, что в одном из жилых домов загорелась квартира, и предупредили людей об опасности. При этом мальчики обнаружили на 18 этаже мужчину без сознания, эвакуировали его и оказали первую помощь.

Алена Кузнецова и Диана Сливянчук из гимназии № 5 Домодедово самостоятельно начали тушить пожар у себя дома. Пятиклассники Роман Левченко и Алексей Марущак из Хотьковской школы № 1 Сергиева Посада спасли женщину, которой стало плохо на железной дороге.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил волонтеров региона с их праздником и вручил наиболее активным награды.