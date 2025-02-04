Около 600 подмосковных выпускников повторно напишут итоговое сочинение

В Подмосковье итоговое сочинение и изложение повторно напишут порядка 600 выпускников, сообщили в Министерстве образования Московской области. Это ребята, которые ранее получили за работу «незачет» или не смогли написать ее по уважительной причине.

В частности, 581 человек будет писать сочинение, а девять человек — изложение. Ребята напишут работу в 60 пунктах проведения экзаменов. На это выпускникам предоставят 235 минут.

За сочинение и изложение можно получить «зачет» или «незачет». Эта работа является допуском к ГИА-11. Результаты станут известны не позднее 17 февраля.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил устранить дефицит педагогов в школах региона.