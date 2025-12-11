Омбудсмен Московской области вручила награды уполномоченного в День прав человека
В Подмосковье в День прав человека вручили награды омбудсмена региона
Фото: [пресс-служба уполномоченного по правам в МО]
В Подмосковье были вручены награды омбудсмена региона. Церемония была приурочена ко Дню прав человека. В ней приняла участие уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская.
«Ваши неравнодушие к проблемам других, чувство справедливости и стремление сделать нашу жизнь лучше и добрее восхищает и вызывает уважение», — сказала подмосковный омбудсмен.
Были вручены Знаки отличия «За защиту прав человека в Московской области», почетные грамоты и благодарности. Также были награждены победители и лауреаты конкурса «Молодой правозащитник Московской области». Победу в конкурсе одержал студент Российской таможенной академии Евгений Кущевой.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вручил награды почетным гражданам региона.