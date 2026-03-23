Омбудсмен Подмосковья дала старт образовательному циклу лекций для Молодежного совета

Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская дала старт образовательному циклу лекций для Молодежного совета. Он пройдет в рамках празднования 25-летия института омбудсмена в Подмосковье.

Фаевская отметила важность цикла лекций. По ее словам, это важный шаг в формировании профессионального и ценностного фундамента Молодежного совета.

Первую лекцию провела онлайн аспирантка МГИМО МИД России Мария Валуева. Это было занятие на тему госполитики поддержки соотечественников в России. В целом в этом году планируется провести 25 лекций.

