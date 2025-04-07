Омбудсмен Подмосковья и московский межрегиональный транспортный прокурор подписали соглашение о сотрудничестве
Ирина Фаевская и Геннадий Крук подписали соглашение о сотрудничестве
Фото: [пресс-служба уполномоченного по правам человека в МО]
Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская и московский межрегиональный транспортный прокурор Геннадий Крук будут сотрудничать. Как рассказали в пресс-службе омбудсмена Подмосковья, было подписано соответствующее соглашение.
В рамках соглашения планируется обмен информацией о нарушениях прав жителей. Это позволит оперативно реагировать на обращения граждан.
Кроме того, планируется организация мероприятий, нацеленных на повышение правовой грамотности жителей.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обсудил защиту интересов жителей в рамках совещания Мособлсуда.