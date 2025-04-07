Омбудсмен Подмосковья и московский межрегиональный транспортный прокурор подписали соглашение о сотрудничестве

Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская и московский межрегиональный транспортный прокурор Геннадий Крук будут сотрудничать. Как рассказали в пресс-службе омбудсмена Подмосковья, было подписано соответствующее соглашение.