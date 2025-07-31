Омбудсмен Подмосковья открыла Слет серебряных волонтеров в Егорьевске

Фото: [ пресс-служба уполномоченного по правам человека в МО ]

Уполномоченный по правам человека в Московской области, координатор федерального партийного проекта «Старшее поколение» в Подмосковье Ирина Фаевская открыла в Егорьевске Слет серебряных волонтеров «Волонтеры меняют мир».

«Этот слет важен тем, что позволяет узнать о наиболее успешных практиках добровольчества, адаптированных к специфике нашего региона, и растиражировать их, привлекая все большее число серебряных волонтеров в свои ряды», - отметила Фаевская.

Фото: [ пресс-служба уполномоченного по правам человека в МО ]

Мероприятие прошло в комплексном центре социального обслуживания и реабилитации «Егорьевский» («Журавушка»). В нем приняли участие более 200 представителей проекта «Активное долголетие».

В рамках слета участники поделились опытом, продемонстрировали свои творческие и кулинарные техники, посетили мастер-классы, поиграли в викторины и потанцевали.

Также прошли творческие выступления команд. От каждой команды был отмечен лучший волонтер, которому Фаевская вручила диплом.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что важно развивать программы проекта «Активное долголетие».