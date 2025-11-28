Омбудсмен Подмосковья: подведены итоги Всероссийского дня правовой помощи детям
Ирина Фаевская рассказала об итогах Всероссийского дня правовой помощи детям
Фото: [пресс-служба уполномоченного по правам человека в МО]
Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская рассказала об итогах Всероссийского дня правовой помощи детям. Он отмечался в рамках Всемирного дня ребенка.
Просветительские мероприятия проходили в регионе с 20 по 25 ноября. В их рамках подросткам рассказали о запрете на открытие банковских счетов и получение карт без согласия родителей, ужесточении наказаний для дропперов, ответственности за вождение электросамокатов, способах защиты от мошенников, правилах финансовой безопасности.
«Важно разъяснить подросткам, что умение защищать свои права, знать, куда и к кому обращаться в случае их нарушений, — все это делает их более защищенными перед вызовами современного общества», — подчеркнула Фаевская.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о проектах с ИИ, которые реализуются в области.