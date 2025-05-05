Омбудсмен Подмосковья помогла заявительнице оформить ее матери инвалидность
Фаевская оказала содействие в оформлении инвалидности матери заявительницы
Фото: [пресс-служба уполномоченного по правам человека в МО]
Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская помогла заявительнице оформить инвалидность для ее 82-летней маломобильной матери.
К омбудсмену обратилась женщина, мать которой проживает в ПВР на базе лагеря «Звонкие голоса». Заявительница попросила помочь получить для матери слуховые аппараты.
Фаевская обратилась в Минсоцразвития и Минздрав Подмосковья, а также в Главное бюро медико-социальной экспертизы. В результате пенсионерка прошла экспертизу и была признана инвалидом II группы бессрочно. Теперь женщина может бесплатно получить слуховые аппараты. Для этого ей нужно обратиться в Социальный фонд РФ.
Ранее сообщалось, что омбудсмен региона подвела итоги работы за прошлый год.