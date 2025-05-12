Омбудсмен Подмосковья посетила семейный центр «Преображение» в Коломне
Ирина Фаевская пообщалась с детьми из центра «Преображение» в Коломне
Фото: [пресс-служба уполномоченного по правам человека в МО]
Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская посетила семейный центр «Преображение» в Коломне и пообщалась с находящимися в нем детьми.
Сейчас в учреждении находятся 28 детей из Курской области и 13 детей из Подмосковья. Они учатся в школе, посещают различные мероприятия в выходные, если это необходимо, работают с логопедами и психологами.
Фаевская отметила, что в центре комфортная обстановка, дети довольны. В рамках визита она также передала воспитанникам подарки от волонтеров.
«Эти подарки помогут немного отвлечь их, ведь каждый из ребят, конечно, очень хочет вернуться к своим родителям», — сказала омбудсмен региона.
Ранее сообщалось, что Фаевская встретилась с участниками СВО. Встреча прошла в одном из подмосковных госпиталей.