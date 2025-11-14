Омбудсмен Подмосковья предложила пересмотреть правовые акты о санаторно-курортном лечении инвалидов

Фото: [ пресс-служба уполномоченного по правам человека в МО ]

Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская в рамках конференции «Экосоциальные технологии интеграции – основа соблюдения прав инвалидов» озвучила предложение о пересмотре нормативных правовых актов о санаторно-курортном лечении граждан с ограниченными возможностями здоровья.

По словам Фаевской, норматив финансовых затрат на такое лечение в месяц на одного человека не соответствует реальной стоимости путевки в текущем году. Из-за этого финансирование не позволяет обеспечить всех льготников таким лечением.

Фаевская предложила Минтруда России рассмотреть вопрос о возможности выдачи инвалидам сертификатов для самостоятельной покупки путевок в организации из госреестра курортного фонда РФ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в реабилитационных центрах-флагманах региона лечение прошли более 1 тыс. бойцов СВО.