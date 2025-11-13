Омбудсмен Подмосковья приняла участие в межрегиональной конференции в Москве

Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская приняла участие в межрегиональной конференции на тему соблюдения прав граждан с ограниченными возможностями здоровья. Мероприятие проходит в Москве.

По словам Фаевской, работа началась в центре реабилитации и образования № 7 столичного Департамента труда и соцзащиты населения. В нем оказывают помощь детям от 6,5 до 18 лет. Участникам представили работу учреждения.

«Каждый ребенок, вне зависимости от своих заболеваний и физических ограничений, имеет право на развитие и реализацию своего потенциала», — подчеркнула Фаевская.

Также участники посетили центр инноваций в травматологии и ортопедии госкорпорации «Ростех», где оказывают помощь участникам СВО, нуждающимся в протезировании.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев дал старт областной конференции по коррекционному и инклюзивному образованию.