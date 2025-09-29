Омбудсмен Подмосковья приняла участие в семинаре-тренинге в Доме прав человека в Москве
Ирина Фаевская посетила семинар-тренинг для омбудсменов
Фото: [Пресс-служба федерального омбудсмена]
Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская приняла участие в семинаре-тренинге для омбудсменов. Мероприятие провели в Доме прав человека в столице.
Семинар был посвящен работе с обращениями осужденных. Его провела федеральный уполномоченный Татьяна Москалькова.
Как рассказала Фаевская, в ходе тренинга участники обменялись опытом и идеями, а также обсудили самые эффективные методы взаимодействия с пенитенциарной системой.
Ранее сообщалось, что губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о роли нейросетей в работе по предоставлению жителям госуслуг.