Омбудсмен Подмосковья рассказала, как подают и рассматривают кассационные жалобы

Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская разъяснила порядок подачи и рассмотрения кассационных жалоб на вступившие в силу судебные постановления. С соответствующим запросом к ней обратилась жительница Балашихи.

По словам Фаевской, кассационные жалобы подаются в кассационный суд общей юрисдикции. Судебные акты, которые были приняты судами Подмосковья, пересматривает Первый кассационный суд общей юрисдикции. Его адрес: г. Саратов, ул. Московская, д. 55. Жалоба подается через суд первой инстанции. В случае обратившейся жительницы это Железнодорожный городской суд.

Подать жалобу можно в течение трех месяцев со дня вступления судебного постановления в законную силу. Она подается как на бумажном носителе, так и в электронном виде. Ее должно подписать лицо, подающее жалобу, или его представитель.

Гражданин, который подает жалобу, должен направить или вручить другим лицам, участвующим в деле, копии жалобы и приложений к ней. Также потребуется уплатить госпошлину. Ее размер составляет 5 тыс. руб.

