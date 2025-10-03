Омбудсмен Подмосковья рассказала, как в СИЗО обратиться за медицинской помощью

Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская рассказала, как обратиться за медицинской помощью в случае нахождения под стражей в следственном изоляторе. С соответствующим вопросом к ней обратилась жительница Чехова, чей брат находится в СИЗО.

По словам Фаевской, подозреваемые и обвиняемые могут обратиться за помощью к медработнику медорганизации уголовно-исполнительной системы во время ежедневного обхода камер. Исключение составляют выходные и праздничные дни. При остром заболевании за помощью можно обратиться к любому работнику СИЗО — он обязан принять меры.

Амбулаторная помощь оказывается подозреваемым и обвиняемым в камерах, иных помещениях, а также в специализированных кабинетах медорганизации УИС. Также создаются стационарные отделения и организуется круглосуточное оказание медпомощи в неотложной или экстренной форме.

Если медпомощь не может быть оказана в СИЗО, подозреваемые и обвиняемые направляются в другие структурные подразделения медорганизации УИС или в медорганизацию государственной и муниципальной систем здравоохранения.

Во время нахождения подозреваемых и обвиняемых в СИЗО медорганизация УИС должна наблюдать за состоянием их здоровья. Наблюдение включает регулярное проведение лабораторных исследований, медосмотров и флюорографии или рентгенографии легких.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул важность регулярного прохождения профилактических медосмотров и диспансеризации.