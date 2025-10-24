Омбудсмен Подмосковья рассказала, как военнослужащему оформить справку о получении ранения

Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская рассказала, как военнослужащему оформить справку о получении ранения. С таким вопросом к ней обратился житель Можайска.

По словам Фаевской, справку оформляет военно-медицинская организация или часть, в которую военнослужащий поступил на лечение или обратился за медпомощью.

Справка оформляется после того, как руководство организации или части установит личность военнослужащего. Если соответствующих документов нет, установить личность можно через военный комиссариат по месту жительства или воинскую часть, где была пройдена служба.

Справка оформляется в трех экземплярах. Первый выдается военнослужащему, второй хранится в военно-медицинской организации, третий передается в финансовый орган, где состоит на денежном довольствии военнослужащий.

После оформления электронно-графическая копия справки должна быть внесена в электронную базу данных, в которой осуществляется начисление денежного довольствия военнослужащим.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о важности проактивного предоставления мер поддержки участникам СВО.