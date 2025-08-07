Омбудсмен Подмосковья рассказала, какая ответственность грозит за передачу сим-карты третьим лицам

Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская рассказала, грозит ли ответственность за передачу сим-карты членам семьи. С соответствующим вопросом к ней обратился житель Клина, который несколько лет назад оформил на свое имя сим-карту для своей пожилой матери.

Омбудсмен Подмосковья напомнила, что в апреле текущего года в Закон о связи внесли изменения. Согласно им, передача абонентом своей сим-карты другим лицам запрещена.

Однако для введенного правила установлены исключения. Так, абонент может передать выделенный ему номер лицам, которые являются членами его семьи и (или) близкими родственниками. В их числе — супруги, родители, дети, дедушки, бабушки, внуки, братья и сестры, а также иные лица, перечень которых устанавливается правительством РФ.

За передачу сим-карты третьим лицам грозит ответственность. Это административный штраф в размере от 30 тыс. руб. до 50 тыс. руб. для граждан. Данное положение начинает действовать с 1 сентября текущего года.

