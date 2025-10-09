Омбудсмен Подмосковья рассказала о правилах использования электросамокатов

Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская рассказала о правилах оформления и использования электросамокатов. Соответствующий вопрос поступил от жителя Электростали.

По словам Фаевской, средства индивидуальной мобильности не относятся к механическим транспортным средствам. Поэтому водительское удостоверение для их использования не требуется. Однако, лица, использующие самокаты, являются участниками дорожного движения и должны придерживаться определенных правил.

Дети младше 7 лет могут использовать самокаты только в сопровождении взрослых и двигаться только по тротуарам, пешеходным зонам, пешеходным и велосипедным дорожкам. Дети в возрасте от 7 до 14 лет могут ездить одни, но передвигаться на тех же участках, что и предыдущая категория.

Лица старше 14 лет могут следовать как по велосипедным дорожкам и полосам для велосипедистов, так и по обочине дороги, если дорожек нет или отсутствует возможность двигаться по ним. Если нет и обочины, то двигаться можно по правому краю проезжей части, но только в случае, когда на дороге разрешено движение транспортных средств со скоростью не более 60 км/ч, а у СИМ есть тормозная система, звуковой сигнал, световозвращатели и фара.

Двигаться на СИМ можно со скоростью не более 25 км/ч. Нельзя подвергать опасности или создавать помехи для движения пешеходов. В темное время суток необходимо иметь световозвращатели.

